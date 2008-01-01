Проект перепланировки квартиры

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Вам запрещают объединить кухню с гостиной. Управляющая компания против. Они говорят, что нельзя просто так снести стену и объединить комнаты. Сначала надо найти автора дома, потом сделать проект, согласовать его, а после построить и сдать. Вы понятия не имеете как это сделать, но без этого нельзя. Если это ваша история, мы поможем — сами сделаем и согласуем проект перепланировки.

Перепланировка — любые работы со стенами
Если вы планируете снести стену, убрать проход или сделать новый — это перепланировка. По закону, каждую перепланировку нужно согласовать с властями, поэтому она стоит из двух этапов: проекта и его утверждения.

Сделаем проект
Схему квартиры с расположением комнат и их площадью. На схеме будут подписаны комнаты, их размеры, площадь, толщина стен и проходы в них. На ней видно, как будет выглядеть квартира после изменений. Проект перепланировки нужен для согласования с Мосжилинспекцией.

Нельзя сносить стены без разрешения — это незаконно и опасно
Такую квартиру нельзя продать, обменять или сдать в аренду. Если строители допустят ошибку — неправильно укрепят или испортят несущую стену — дом рухнет. Поэтому прежде, чем делать перепланировку, нужно её согласовать.

Мы согласуем проект с Мосжилинспекцией
Специальной комиссией, которая следит за всеми жилыми постройками в Москве. Она проверяет проект на соблюдение строительных норм и правил: чтобы укрепляли проходы в несущих стенах, не задели водопровод во время ремонта, и чтобы дом не разрушился после перепланировки. Согласование с Мосжилинспекцией обязательно.

Утвердим перепланировку после строительства
Сдадим её комиссии из Мосжилинспекции, которая приедет проверять, что мы построили. Они сверят планировку по проекту с тем, что вышло по факту и сделают заключение. Если мы сделали что-то не так, заставят исправить. Если всё в порядке, то мы получим акт скрытых работ — документ который подтверждает, что квартиру переделали по проекту.

Получим новые документы на квартиру
Мы обменяем их на акт скрытых работ в Бюро технической инвентаризации или БТИ. Это организация, которая выдает документы на квартиру и следит, чтобы они были оформлены по закону. Мы обновим планировку в базе БТИ, получим новые документы и отдадим вам.

Мы делаем перепланировку квартиры под ключ в каждом втором проекте и делаем её сами
Мы умеем объединять кухни с гостиной, спальню с лоджией, туалет с ванной. Мы знаем, как сделать проект перепланировки, как найти автора дома, как согласовать с первого раза и построить надежно. Мы делаем интерьеры с 2008 года, поэтому знаем, как сделать их правильно.

Стоимость дизайн проектирования квартиры и дома — «все включено» — от 7500 руб./м2
Стоимость перепланировки квартиры — от 7500 руб./м2
Перепроектирование жилплощади — это комплекс мер. Как правило, не самое удачное решение заказывать проект перепланировки квартиры в разных местах. Лучше делать всё в одной компании, в том числе и реализацию объекта. Именно так можно гарантировать точность желаемого результата.

Этапы работы

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Планирование пространства

Разработка индивидуального плана пространства - это ключевой этап работы. Учитываем ваши потребности и желания, чтобы создать максимально функциональный и комфортный интерьер.

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Выбор стиля

Поможем вам определиться со стилем вашего интерьера, подобрав оптимальный вариант, который подходит именно вам и вашему дому.

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Подбор материалов

Используем только качественные материалы, чтобы создать интерьер, который будет долго служить вам и вашим близким. Поможем вам выбрать материалы, которые подходят вашим потребностям и бюджету.

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Визуализация

Создадим визуализацию вашего будущего дизайна, чтобы вы могли оценить, как будет выглядеть готовый проект. Используем современное программное обеспечение, чтобы создать реалистичную 3D-модель.

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Согласование

Поможем вам с согласованием проекта со всеми необходимыми органами и учреждениями, чтобы весь процесс прошел гладко и без задержек. Убедимся, что все разрешительные документы оформлены правильно и в соответствии со всеми требованиями.

Стоимость

Разработка документации
7 500 руб / м2

Сроки реализации

Проект
от 45 рабочих дней

Наши преимущества

Все этапы берем на себя

Своими силами закрываем все этапы работы: от подготовки проекта до его реализации. Согласовываем документы с администрацией города за вас.

Создаем проекты любого типа

Разрабатываем и реализовываем все виды проектов: квартиры, частные дома, торговые центры и коттеджные поселки.

Работаем со знаменитостями на Первом канале

Воплощаем в жизнь интерьеры для звезд российского шоу-бизнеса на Первом канале. Среди наших клиентов: Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие.

Полный комплект чертежей

По итогу работы над проектом вы получаете от нас подробное руководство для строительства / отделки. Также мы реализуем эти проекты в жизнь.

    Заказать проект перепланировки квартиры

    Стоимость услуги
    от 7500 руб / м2
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    Проект перепланировки квартиры позволит преобразить ваше новое жилище. Он позволит исправить неудачную планировку и создать уютное пространство для жизни. Не обойтись без перепланировки и при обновлении недвижимости, в которой вы живете уже много лет. Такое жилье, возможно, уже надоело своим однообразием. Гостиная, спальня, санузел не удовлетворяют требованиям и не соответствуют ожиданиям. Коридор слишком тесен и на кухне не хватает места на приготовления пищи. К тому же и дверные проемы могут быть не очень удобно расположены. Чтобы решить эти проблемы и устранить неудобства, стоит заказать проект по переоборудованию жилого помещения.

    Когда нужен проект перепланировки квартиры

    На законодательном уровне четко прописано, какие изменения в жилом помещении должны быть указаны в документации к проекту по перепланировке квартиры. Среди них:

    • перенос и удаление перегородок между комнатами;
    • строительство новых стен и возведение перегородок в другом месте;
    • объединение или разделение комнат, кладовых, кухни, санузла;
    • изменение размера оконных и дверных проемов.

    Все эти изменения позволяют преобразить квартиру. Они помогут подстроить ее под ваши потребности, современные реалии и запросы. Больше не придется жить в пространстве, которое вам не нравится. Благодаря индивидуальному проекту вы сможете максимально приблизить жилплощадь к своим представлениям об идеальном доме.

    Заказать документацию по перепланировке следует и в случае изменения площади или конструкции балкона, лоджии, а также при объединении двух квартир. Кроме того, бюро технической инвентаризации потребует внесения изменений в план при установке лестницы и оборудовании дополнительного входа.

    Что можно изменять без создания проекта:

    • внутреннюю отделку – обои, натяжные потолки, утепление стен;
    • сантехнические коммуникации и оборудование для отопления;
    • приборы отопления, кондиционеры и другую климатическую технику.

    Проведение таких работ не нуждается в изменении конфигурации самой квартиры, не влияет на ее площадь и на несущие конструкции здания.

    Архитектурное бюро «Аркси» поможет разработать проект перепланировки квартиры. Наши специалисты подскажут, какие переустройства допустимы без согласования проекта перепланировки с инстанциями. Цену каждого заказа специалисты рассчитывают индивидуально. Она зависит от нескольких факторов: сложности изменений, площади помещения.

    Профессионалы в Москве позаботятся о проекте перепланировки квартиры

    К большому сожалению домовладельцев, перестройку жилья нельзя выполнять самовольно. Ее обязательно нужно согласовать с архитектурной службой и соответствующими эксплуатационными инстанциями. Кто может заняться разработкой проекта перепланировки жилой недвижимости? Лишь организации, которые имеют допуск СРО. Одной из таких компаний в Москве является архитектурное бюро «Аркси».

    При составлении проектной документации перепланировки особое внимание уделяют безопасности жильцов. Поэтому категорически запрещено перемещать и удалять стены, являющиеся несущими конструкциями. Кроме того, вам потребуется разрешение на переоборудование квартиры. Его можно получить в инстанциях, отвечающих за сохранность и безопасность жилого фонда. Хотите сэкономить время и минимизировать общение с чиновниками при различных согласованиях и создании проекта? Бюро ARXY поможет вам в этом. Наши специалисты смогут оценить особенности жилого пространства. Для этого им потребуется ознакомиться с имеющимися чертежами квартиры, после чего они подскажут, какие стены можно разрушать и перемещать, а какие перегородки относятся к несущим конструкциям. Что еще потребуется для заказа проекта перепланировки:

    • технический паспорт на жилье от БТИ с характеристикой квартиры и планировкой; 
    • создание эскиза или дизайн-проекта будущих изменений;
    • техническое заключение о состоянии постройки.

    Еще один важный нюанс – акт на скрытые работы. Этот документ впоследствии повлияет на успешность всего проекта перепланировки и на то, будет ли он утвержден высшими инстанциями. В этом документе находятся доказательства того, что все работы, которые не видны глазу, были выполнены согласно требованиям законодательства. К таким работам относятся: усиление дверного проема, устройство гидроизоляции, установка шумоизоляции и прочее. Акт можно дополнить фотографиями. Это поможет разрешить возможные спорные моменты.

    Требования Мосжилинспекции меняются каждый год. Они ужесточаются и часто непонятны людям без соответствующего образования. Чтобы оформление документации перепланировки и создание проекта прошло гладко, необходим большой опыт решения подобных задач. Только высококвалифицированный специалист сможет подготовить точные и понятные разъяснения для каждого из разделов проектной документации. Кроме того, он отлично разбирается в том, как можно следовать нормам и официальным правилам строительства. Профессионалы помогут избежать и ошибок в проекте, которые повлияют на результат.

    Заказать проект перепланировки от нашего бюро означает:

    • оградить себя от сложностей с утверждением проекта перепланировки;
    • предупредить возникновение проблем с законодательством.

    А что, если вы уже внесли изменения в свою жилплощадь, но еще не оформили их? В нашей компании есть специалисты, которые помогут решить вопрос легализации перепланировки. Они подскажут, как быстро и без лишних проблем узаконить такую реконструкцию.

    Архитектурное бюро имеет все необходимое, чтобы помочь вам:

    • сертификаты и лицензии на работу;
    • множество наработок относительно перепланировки любой жилплощади;
    • профессиональные кадры.

    С нами вы приблизитесь к созданию жилплощади вашей мечты и сможете реализовать свои планы и проекты относительно ее перепланировки значительно быстрее.

    В нашей команде трудятся специалисты разных сфер: архитекторы, дизайнеры, инженеры и строители. Поэтому компания ARXY сможет обеспечить комплексный подход к решению необходимых вам задач. Специалисты будут сопровождать вас во время оформления проектной документации. Мы подскажем, как получить необходимые разрешения. Поможем до мелочей проработать нюансы будущего проекта и всю сопутствующую документацию, касающуюся предстоящей перепланировки: размещение стен, оконных проемов. Наши профессионалы помогут также в разработке дизайн-проекта по оформлению реконструированного пространства. С ними проще будет составлять акт на скрытые работы. Наш опыт позволит избежать сложных моментов и быстрее узаконить все выполненные ранее перепланировки в вашей жилплощади. Это позволит предупредить возникновение проблем в будущем, в частности, если вы захотите продать квартиру.

    Хотите заказать разработку проекта перепланировки под ключ по доступной цене? Позвоните по номеру телефона, указанному на сайте, или посетите наш офис в Москве. Специалисты помогут рассчитать стоимость создания проектной документации, дизайн-проекта и его реализации. Индивидуальный подход позволяет учесть пожелания и предпочтения каждого заказчика. Наша команда сумеет быстро завершить разработку проекта жилого пространства, в котором будет комфортно всем членам вашей семьи. Здесь будет приятно и комфортно жить, отдыхать и работать.

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