Проект перепланировки квартиры

Перепланировка — любые работы со стенами
Если вы планируете снести стену, убрать проход или сделать новый — это перепланировка. По закону, каждую перепланировку нужно согласовать с властями, поэтому она стоит из двух этапов: проекта и его утверждения.
Сделаем проект
Схему квартиры с расположением комнат и их площадью. На схеме будут подписаны комнаты, их размеры, площадь, толщина стен и проходы в них. На ней видно, как будет выглядеть квартира после изменений. Проект перепланировки нужен для согласования с Мосжилинспекцией.
Нельзя сносить стены без разрешения — это незаконно и опасно
Такую квартиру нельзя продать, обменять или сдать в аренду. Если строители допустят ошибку — неправильно укрепят или испортят несущую стену — дом рухнет. Поэтому прежде, чем делать перепланировку, нужно её согласовать.
Мы согласуем проект с Мосжилинспекцией
Специальной комиссией, которая следит за всеми жилыми постройками в Москве. Она проверяет проект на соблюдение строительных норм и правил: чтобы укрепляли проходы в несущих стенах, не задели водопровод во время ремонта, и чтобы дом не разрушился после перепланировки. Согласование с Мосжилинспекцией обязательно.
Утвердим перепланировку после строительства
Сдадим её комиссии из Мосжилинспекции, которая приедет проверять, что мы построили. Они сверят планировку по проекту с тем, что вышло по факту и сделают заключение. Если мы сделали что-то не так, заставят исправить. Если всё в порядке, то мы получим акт скрытых работ — документ который подтверждает, что квартиру переделали по проекту.
Получим новые документы на квартиру
Мы обменяем их на акт скрытых работ в Бюро технической инвентаризации или БТИ. Это организация, которая выдает документы на квартиру и следит, чтобы они были оформлены по закону. Мы обновим планировку в базе БТИ, получим новые документы и отдадим вам.
Мы делаем перепланировку квартиры под ключ в каждом втором проекте и делаем её сами
Мы умеем объединять кухни с гостиной, спальню с лоджией, туалет с ванной. Мы знаем, как сделать проект перепланировки, как найти автора дома, как согласовать с первого раза и построить надежно. Мы делаем интерьеры с 2008 года, поэтому знаем, как сделать их правильно.
Стоимость дизайн проектирования квартиры и дома — «все включено» — от 7500 руб./м2
Стоимость перепланировки квартиры — от 7500 руб./м2
Перепроектирование жилплощади — это комплекс мер. Как правило, не самое удачное решение заказывать проект перепланировки квартиры в разных местах. Лучше делать всё в одной компании, в том числе и реализацию объекта. Именно так можно гарантировать точность желаемого результата.
Этапы работы
Планирование пространства
Разработка индивидуального плана пространства - это ключевой этап работы. Учитываем ваши потребности и желания, чтобы создать максимально функциональный и комфортный интерьер.
Выбор стиля
Поможем вам определиться со стилем вашего интерьера, подобрав оптимальный вариант, который подходит именно вам и вашему дому.
Подбор материалов
Используем только качественные материалы, чтобы создать интерьер, который будет долго служить вам и вашим близким. Поможем вам выбрать материалы, которые подходят вашим потребностям и бюджету.
Визуализация
Создадим визуализацию вашего будущего дизайна, чтобы вы могли оценить, как будет выглядеть готовый проект. Используем современное программное обеспечение, чтобы создать реалистичную 3D-модель.
Согласование
Поможем вам с согласованием проекта со всеми необходимыми органами и учреждениями, чтобы весь процесс прошел гладко и без задержек. Убедимся, что все разрешительные документы оформлены правильно и в соответствии со всеми требованиями.
Стоимость
Сроки реализации
Наши преимущества
Все этапы берем на себя
Своими силами закрываем все этапы работы: от подготовки проекта до его реализации. Согласовываем документы с администрацией города за вас.
Создаем проекты любого типа
Разрабатываем и реализовываем все виды проектов: квартиры, частные дома, торговые центры и коттеджные поселки.
Работаем со знаменитостями на Первом канале
Воплощаем в жизнь интерьеры для звезд российского шоу-бизнеса на Первом канале. Среди наших клиентов: Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие.
Полный комплект чертежей
По итогу работы над проектом вы получаете от нас подробное руководство для строительства / отделки. Также мы реализуем эти проекты в жизнь.
Заказать проект перепланировки квартиры
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