Проект перепланировки квартиры

Перепланировка — любые работы со стенами

Если вы планируете снести стену, убрать проход или сделать новый — это перепланировка. По закону, каждую перепланировку нужно согласовать с властями, поэтому она стоит из двух этапов: проекта и его утверждения.

Сделаем проект

Схему квартиры с расположением комнат и их площадью. На схеме будут подписаны комнаты, их размеры, площадь, толщина стен и проходы в них. На ней видно, как будет выглядеть квартира после изменений. Проект перепланировки нужен для согласования с Мосжилинспекцией.

Нельзя сносить стены без разрешения — это незаконно и опасно

Такую квартиру нельзя продать, обменять или сдать в аренду. Если строители допустят ошибку — неправильно укрепят или испортят несущую стену — дом рухнет. Поэтому прежде, чем делать перепланировку, нужно её согласовать.

Мы согласуем проект с Мосжилинспекцией

Специальной комиссией, которая следит за всеми жилыми постройками в Москве. Она проверяет проект на соблюдение строительных норм и правил: чтобы укрепляли проходы в несущих стенах, не задели водопровод во время ремонта, и чтобы дом не разрушился после перепланировки. Согласование с Мосжилинспекцией обязательно.

Утвердим перепланировку после строительства

Сдадим её комиссии из Мосжилинспекции, которая приедет проверять, что мы построили. Они сверят планировку по проекту с тем, что вышло по факту и сделают заключение. Если мы сделали что-то не так, заставят исправить. Если всё в порядке, то мы получим акт скрытых работ — документ который подтверждает, что квартиру переделали по проекту.

Получим новые документы на квартиру

Мы обменяем их на акт скрытых работ в Бюро технической инвентаризации или БТИ. Это организация, которая выдает документы на квартиру и следит, чтобы они были оформлены по закону. Мы обновим планировку в базе БТИ, получим новые документы и отдадим вам.

Мы делаем перепланировку квартиры под ключ в каждом втором проекте и делаем её сами

Мы умеем объединять кухни с гостиной, спальню с лоджией, туалет с ванной. Мы знаем, как сделать проект перепланировки, как найти автора дома, как согласовать с первого раза и построить надежно. Мы делаем интерьеры с 2008 года, поэтому знаем, как сделать их правильно.

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Стоимость перепланировки квартиры — от 7500 руб./м2

Перепроектирование жилплощади — это комплекс мер. Как правило, не самое удачное решение заказывать проект перепланировки квартиры в разных местах. Лучше делать всё в одной компании, в том числе и реализацию объекта. Именно так можно гарантировать точность желаемого результата.